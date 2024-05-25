Бракує бензину та захисту — пропагандистка розповіла про ситуацію в лавах окупантів на Луганщині

ВСУ точково позбавляє палива та захисту окупаційної армії, яка розмістилася в Луганській області. Про це заявила пропагандистка Анастасія Кашеварова у соцмережах. Вона опублікувала пост у Telegram із критикою на адресу нестачі зброї російським військовим. Вона стверджує, що на проблему не звертають уваги люди, які тримають владу.



«У ЛНР після серії ударів склалася проблема з ПММ. Бійці власним коштом закуповують пальне на цивільних заправках. У прифронтових областях щотижня вибухи на заправках, НПЗ тощо», — заявила вона



Кашеварова додала, що артилеристи не справляються з тими боєприпасами та технікою, яку їм постачають.



«Техніка плюється. Не буду нічого говорити про корейські снаряди і про те, що снаряди поставляються одні, а установка до них зовсім інша. І як стріляти? Руками запускати? Дрони їх катастрофічно не вистачає. Ворожий РЕБ глушить багато тих дронів, що є», — написала пропагандистка.



Вона також стверджує, що окупантам стало складно тренуватися на полігонах через те, що ЗСУ регулярно б'ють по них.



Раніше ЗСУ знищили батарею С-400 російських сил у Донецькій області. Атаку було здійснено ракетами ATACMS. Український безпілотник коригував удар.