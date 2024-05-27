«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов

В группировке «ДНР» заявили о ранении пятерых мирных жителей 27 мая на оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов. При этом в категорию «мирных жителей» внесли сотрудников пожарной службы, которая подчиняется российской власти.



Утверждается, что в Горловке пострадали четыре спасателя, которые тушили пожар на месте обстрела. Они попали под повторный обстрел во время тушения пожара в частном доме.



Кроме того, в результате обстрела Никитовского района Горловки ранен 43-летний мужчина.



Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.



Повреждены жилой дом, автомобили, газопровод в Горловке, а также линии электропередачи в Петровском районе Донецка.