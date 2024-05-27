Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов

27 мая 2024, 22:49

«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов

В группировке «ДНР» заявили о ранении пятерых мирных жителей 27 мая на оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов. При этом в категорию «мирных жителей» внесли сотрудников пожарной службы, которая подчиняется российской власти. 

Утверждается, что в Горловке пострадали четыре спасателя, которые тушили пожар на месте обстрела. Они попали под повторный обстрел во время тушения пожара в частном доме. 

Кроме того, в результате обстрела Никитовского района Горловки ранен 43-летний мужчина.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждены жилой дом, автомобили, газопровод в Горловке, а также линии электропередачи в Петровском районе Донецка.

 

ТЕГИ

Прочее
последствия обстрела
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:09
Главное за день: Удар по базе росармии в Луганске. Задержания людей в оккупации
22:49
«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов
21:33
В оккупации росгвардейцы задержали 7 человек якобы за помощь ВСУ
21:10
Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар
20:22
В Макеевке облили краской памятник погибшему боевику «ДНР»
16:50
РФ развернула масштабную информационную кампанию к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт. Что известно
23:00
Главное за день: Число погибших в Харькове выросло до 14. Оккупанты захватили село Уманское
12:59
На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
23:15
Главное за день: Ракетный удар по Харькову. Новые жертвы в Донецкой области
15:45
Не хватает бензина и защиты — пропагандистка рассказала о ситуации в рядах оккупантов на Луганщине
09:15
«ДНР» заявила о ночном обстреле оккупированного Донецка
23:28
Главное за день: Контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Путин снова говорит о переговорах
20:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: ранены три человека (дополнено)
20:00
В рядах «ДНР» начались чистки, Россия сокращает зарплаты учителям на оккупированной части Херсонщины — дайджест ►
14:33
Присягнула на верность агрессору: псевдопрокурор так называемой «ЛНР» получила максимальный срок
13:32
«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» военным ВСУ: оккупанты их обвиняют в «покушении на убийство»
11:53
Появилось видео уничтожения батареи С-400 на оккупированной Донетчине
08:40
Российская армия потеряла за сутки более 1200 военных и 80 единиц техники
23:34
Главное за день: Россия обстреляла Харьков. Между «Л-ДНР» и РФ установили особую зону
22:06
Взрывы на Крымском полуострове: в Алуште начался пожар
все новости
23:15
Россия подтвердила, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину
23:09
Главное за день: Удар по базе росармии в Луганске. Задержания людей в оккупации
22:49
«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов
21:33
В оккупации росгвардейцы задержали 7 человек якобы за помощь ВСУ
21:10
Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар
20:22
В Макеевке облили краской памятник погибшему боевику «ДНР»
19:20
В российском порту загорелся зерновой терминал
18:30
Первые военные инструкторы из Франции уже могут приезжать в Украину — Сырский подписал документ
17:59
В Одесской области сотрудники ТЦК около суток удерживают главреда украинского издания без связи
17:45
РФ атаковала Николаевщину, Харьковскую и Черниговскую области: есть жертвы
17:40
Наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском направлении, ситуация напряженная — Генштаб
16:50
РФ развернула масштабную информационную кампанию к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт. Что известно
16:29
Украина и Испания подписали договор о гарантиях безопасности. Что он предусматривает
16:15
Из оккупированной Донетчины вернули 11-летнего ребенка, который два года не видел родных
15:17
В Харькове снова возросло количество жертв после удара РФ по «Эпицентру»
15:01
«Пробило легкое навылет»: в Красногоровке полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли раненого мужчину
14:35
Удар по РЛС «Воронеж-М» в РФ: появились спутниковые снимки последствий
13:45
РФ ударила по Лиману ракетой и авиабомбами: пострадали две женщины
13:18
ССО на Харьковском направлении убили 11 российских военных и захватили в плен троих
12:47
Участвовала в мероприятиях в поддержку России: «начальницу отдела образования ЛНР» осудили на 10 лет
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар
27 мая, 21:10
Спасение тяжелораненого мужчины в Красногоровке. Фото: кадр из видео «Пробило легкое навылет»: в Красногоровке полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли раненого мужчину
27 мая, 15:01
Момент удара по «Эпицентру». Кадр из видео Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения
26 мая, 22:12
Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей
26 мая, 15:45
Последствия обстрела гипермаркета в Харькове. Фото: прокуратура Удары по Харькову 25 мая: 5 человек погибли, 59 пострадали, еще 17 без вести пропали
25 мая, 23:35
Последствия обстрела в Белгороде. Фото: соцсети Белгород и окрестности попали под обстрелы. Есть погибшие и раненые
25 мая, 23:28

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор