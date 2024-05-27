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«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли

27 травня 2024, 22:49

«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення п'ятьох мирних жителів 27 травня на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілу. При цьому в категорію мирних жителів внесли співробітників пожежної служби, яка підпорядковується російській владі.

 Стверджується, що у Горлівці постраждали чотири рятувальники, які гасили пожежу на місці обстрілу. Вони потрапили під повторний обстріл під час гасіння пожежі у приватному будинку.

 Крім того, внаслідок обстрілу Микитівського району Горлівки поранено 43-річний чоловік.

Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено житловий будинок, автомобілі, газопровід у Горлівці, а також лінії електропередачі у Петрівському районі Донецька.

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