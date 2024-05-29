Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными

В оккупированном Донецке 29 мая прогремел сильный взрыв. Над Киевским районом города поднимаются клубы дыма. Подробности происшествия уточняются.
Местные паблики пишут об обстреле. Судя фото с последствиями взрыва, «прилет» пришелся по району пересечения Киевского проспекта и улицы Полиграфической.
Видно, что взрыв прогремел в здании на Киевском проспекте, в котором до 2014 года находился институт «Донбассгражданпроект». Многоэтажное здание рядом — бывшее издательство «Донетчина».
Обновлено. По предварительной информации, удар был нанесен по месту сбора российских военных. Об этом свидетельствуют, в том числе кадры последствий удара, которые сняли очевидцы. Они говорят, что на месте удара есть погибшие.
❗У Донецьку удар було завдано по місцю збору російських військовихhttps://t.co/u0cpgeODUK pic.twitter.com/A2JvjkOSHm— Новини Донбасу (@novostidnua) May 29, 2024
Также «Новости Донбасса» обратили внимание, что администратор местной пророссийской группы в Telegram отказался выкладывать видео с места удара. Обычно так бывает, когда «прилетает» по военному объекту.
Ще кадри удару по будівлі «Донбасгражданпроекту» в Донецьку, яку використовували російські військовіhttps://t.co/LNMhBSEazx pic.twitter.com/TuZv2EdJ5y— Новини Донбасу (@novostidnua) May 29, 2024
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