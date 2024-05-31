Сили оборони вночі атакували порт «Кавказ» та нафтобазу в Краснодарському краї РФ: виникла масштабна пожежа

Масштабна пожежа в порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 31 травня пролунали вибухи, після чого виникла пожежа в порту "Кавказ" у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ. Про це повідомили у Telegram-каналі «Кримський вітер».

Загалом було чути 8-10 вибухів.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що пожежа на нафтобазі в Темрюкському районі виникла внаслідок атаки БПЛА.

«У Темрюкському районі від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджені та горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація займання. Пожежі присвоєно високу категорію складності. Є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інші співробітники евакуйовані», – сказав він.

Як пізніше повідомив голова Темрюкського району Федір Бабенков, ближче до ранку пожежу на нафтобазі загасили.

Оновлено 10:30. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ уточнили, що удар по порту «Кавказ» завдали ракетами «Нептун». Ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських сил уразила поромну переправу та нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики росіян. Ураження по нафтовому терміналу у районі порту «Кавказ» завдали кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Комплексну операцію ЗСУ провели у координації з іншими складовими Сил оборони України. Так, ударні БПЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал біля Краснодарського краю.

Нагадаємо, що вночі 30 травня окупований Крим атакували ракетами та дронами, внаслідок чого вражені російські катери «Тунець».

Пізніше у ГУР підтвердили знищення двох транспортно-десантних катерів «Тунець» у Криму.

Також стало відомо про потоплення лоцманського катера «Мрія» на Керченській поромній переправі.

Всього в результаті нічної атаки на Кримський півострів знищено або пошкоджено п'ять катерів і два пороми росіян.