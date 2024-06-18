Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ

Общество



В оккупированном Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу в районе станции «Мариуполь-Сортировочная» за счет «национализации» земель местных жителей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Боевые действия



Оккупационная армия РФ продолжает атаковать в Донецкой области, в частности, продвинулась возле трех сел Покровского района - Уманского, Сокола и Архангельского. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



По данным разведки Минобороны Великобритании, российские силы, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное примерно в 20 км к северу от города Авдеевка Донецкой области.



Полоса фронта на границе Луганской и Харьковской области – сегодня один из самых интенсивных участков наступления армии РФ. Об этом сообщили в третьей штурмовой бригаде ВСУ. Ближайшая задача оккупантов – выйти к селам Чернещина и Першотравненвое с последующим захватом поселка Боровая на Харьковщине.



Российские военные отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убить их с бесчеловечной жестокостью – путем обезглавления. В ходе аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.



Войска РФ обстреляли Часов Яр, поселки Кураховка и Заречное в Донецкой области, погиб мужчина, три человека ранены. Также повреждены частные дома.



В оккупированном Донецке пострадал один человек во время обстрела.



В Ростовской области России в ночь на 18 июня атаковали дронами нефтеобъект в Азове. В результате атаки вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.



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