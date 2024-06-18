В Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу на отобранных у жителей землях. Где она будет находиться

Место, где россияне построят новую военно-логистическую базу в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет

В оккупированном Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу в районе станции «Мариуполь-Сортировочная» за счет «национализации» земель местных жителей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он заявил, что пятницу писал о том, что в городе началась «национализация» земель по признанию их «бесхозными».

«Но сразу бросился в глаза странный адрес по Левченко и слишком большой перечень. Без лишних подробностей – здесь россияне планируют построить обширную военно-логистическую базу уже в этом году. Застройщиком будет гражданско-строительная часть Минобороны России – та самая, что строила Невский и строит Нахимовское училище. Все это из-за запуска железной дороги и развития Мариуполя, как базы по типу Севастополя», – рассказал Андрющенко.

Напомним, что в порт Мариуполя вошел первый с начала оккупации танкер РФ.