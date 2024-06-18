Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ

Суспільство



В окупованому Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу в районі станції «Маріуполь-Сортувальна» за рахунок «націоналізації» земель місцевих жителів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Бойові дії



Окупаційна армія РФ просунулась біля трьох сіл Покровського району - Уманського, Сокола та Архангельського. Про це повідомили військові аналітики українського проекту DeepState.



За даними розвідки Міноборони Великобританії, російські сили, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від міста Авдіївка Донецької області.



Смуга фронту на кордоні Луганської та Харківської області – сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу армії РФ. Про це повідомили у третій штурмовій бригаді ЗСУ. Найближче завдання окупантів – вийти до сіл Чернещина та Першотравненове з наступним захопленням селища Борова на Харківщині.



Російські військові наказали не брати в полон українських військовослужбовців, а вбивати їх із нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. У ході аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони. У ньому була відрізана голова українського захисника.



Війська РФ обстріляли Часів Яр, селища Курахівка та Зарічне на Донеччині, загинув чоловік, троє людей поранено. Також пошкоджено приватні будинки.



В окупованому Донецьку постраждала одна людина під час обстрілу.



У Ростовській області Росії в ніч проти 18 червня атакували дронами нафтооб'єкт в Азові. Внаслідок атаки спалахнули резервуари з нафтопродуктами.



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