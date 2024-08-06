Оператори ССО знищили 5 російських окупантів на Торецькому напрямку

Військові ліквідували солдатів армії РФ. Фото: скриншот з відео

Українські військовослужбовці на Торецькому напрямку завдали удару російським солдатам, які намагалися атакувати їх позиції. В результаті п'ять окупантів загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Як зазначається, снайперська пара 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго виявила двох солдатів противника, які наближалися до їх позиції.



«Спецпризначенці відпрацювали обох ворогів на відстані до 40 метрів.На іншій позиції було виявлено ще 5 окупантів. Троє з них залишились лежати на полі бою, двом пораненим вдалось сховатись і відійти», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на Соледарському напрямку російська піхота за підтримки танків висунулась у бік українських позицій і спробувала штурм.