ВСУ отбили штурм украинских позиций на Соледарском направлении: уничтожены танки россиян

Уничтоженный российский танк на Соледарском направлении. Фото: кадр из видео

На Соледарском направлении российская пехота при поддержке танков выдвинулась в сторону украинских позиций и предприняла попытку штурма. Об этом стало известно из сообщения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

В результате силы 109-го отдельного горно-штурмового батальона совместно с БУАР уничтожили два танка оккупантов. Судя по видео, для уничтожения бронетехники украинские воины использовали дроны.

Напомним, что украинские бойцы зачистили от оккупантов улицы и дома в поселке Пивничное под Торецком.