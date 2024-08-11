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Наступ у Курській області РФ: стала відома мета операції

11 серпня 2024, 16:57

Наступ у Курській області РФ: стала відома мета операції

У вторгненні до Курської області РФ, яка триває шостий день, беруть участь тисячі українських військовослужбовців. Головна мета операції – дестабілізувати Росію та показати її слабкі сторони. Про це повідомив високопоставлений український чиновник, повідомляє France24.

За його словами, українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, крім того, у них немає планів анексувати території, які вони зараз утримують.

«Ми ведемо наступ. Мета — розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вона не спроможна захистити свій власний кордон», — повідомив представник служби безпеки на умовах анонімності.

Своєю чергою, у РФ повідомили, що до прориву кордону залучені близько 1000 українських військовослужбовців. Український чиновник відповів, що кількість Сил оборони набагато більша, їх тисячі.

Крім того, він зазначив, що «Курська операція» значно підняла моральний дух української армії, держави та суспільства. Також вона показала, що ЗСУ можуть переходити у наступ, рухатися вперед.

Однак, за його словами, бойові дії на сході країни поки що не мали істотного впливу. Зокрема, тиск на сході триває, російські окупанти не відводять війська з цього району, але інтенсивність російських атак трохи знизилася.

Відповідаючи на запитання, чи є захоплення Курської атомної електростанції, розташованої неподалік кордону, метою, чиновник сказав: «Ми подивимося, як розвиватиметься Курська операція. Ми абсолютно не створимо проблем для ядерної безпеки. Це ми можемо гарантувати».

На завершення розмови український представник служби безпеки розповів, чи західні партнери знали про майбутній наступ.

«Зважаючи на те, як активно використовується західна зброя, наші західні партнери побічно відігравали роль у плануванні», — додав він.

Нагадаємо, у Курській області продовжуються активні бойові зіткнення. Російські «військори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.

Раніше ми писали, що батальйон Нахтігаль 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП "Суджа" в Курській області РФ.

За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-а десантно-штурмова бригада.

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