Пожары на оккупированной территории Донецкой области: сколько гектаров сгорело

За сутки на оккупированной территории Донецкой области выгорело более 85 гектаров сухостоя. Самые крупные возгорания зафиксированы в Торезе, Старобешевском и Амвросиевском районах. Об этом сообщили в группировке «ДНР».



Всего за сутки было зафиксировано 50 пожаров.



Местные СМИ сообщают, что в Торезе в результате возгорания сухостоя сгорели 17 жилых домов и около 80 сельскохозяйственных построек.

Ситуация с природными пожарами на оккупированной территории Донетчины, возникшая с 15 сентября, признана чрезвычайной.



Так, в оккупированном Снежном Донецкой области возникли масштабные пожары 16 сентября.



В оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов.



На оккупированной территории Луганской области задержали якобы поджигателя полей.