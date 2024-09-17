На оккупированной Луганщине задержан мужчина, которого подозревают в поджогах полей

На оккупированной территории Луганской области задержали якобы поджигателя полей. Канал Mash на Донбассе опубликовал видео, на котором мужчина в возбужденном и вероятно, запуганном состоянии признается, что поджигал поля под Антрацитом, потому что «не любит русский мир».



«По предварительной информации, за поджог ему заплатил некий заказчик», — пишет канал.



Тем временем в группировке «ЛНР» заявили, что огонь тушат более 500 пожарных и 100 единиц техники.



В Станично-Луганском районе в настоящее время возгорание происходит только в лесном массиве, утверждают спасатели.



Оккупированный Луганск также накрыл густой смог. Жителей оккупации призывают меньше времени проводить на улице, а при необходимости выйти — использовать влажные медицинские маски.

Ситуация с природными пожарами на оккупированной территории Донетчины, возникшая с 15 сентября, признана чрезвычайной.



Так, в оккупированном Снежном Донецкой области возникли масштабные пожары 16 сентября.



В оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов.



Российские оккупанты 15 сентября обстреляли город Лиман Донецкой области, в результате этого в лесу вспыхнул масштабный пожар. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился вглубь леса на сотни метров. Продолжается ликвидация возгорания.