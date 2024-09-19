Пожежі на окупованій території Донецької області: скільки гектарів згоріло

За добу на окупованій території Донецької області вигоріло понад 85 га сухостою. Найбільші спалахи зафіксовані в Торезі, Старобешівському та Амвросіївському районах. Про це повідомили в угрупуванні «ДНР».



Загалом за добу було зафіксовано 50 пожеж.



Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Торезі внаслідок займання сухостою згоріли 17 житлових будинків та близько 80 сільськогосподарських споруд.

Ситуація із природними пожежами на окупованій території Донеччини, що виникла з 15 вересня, визнана надзвичайною.



Так, в окупованому Сніжному на Донеччині виникли масштабні пожежі 16 вересня.



В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.



На окупованій території Луганської області затримали нібито палія полів.