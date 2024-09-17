«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию в 9 районах и 11 городах из-за крупных пожаров

Ситуация с природными пожарами на оккупированной территории Донетчины, возникшая с 15 сентября, признана чрезвычайной.



В группировке «ДНР» фиксируют повреждения и разрушения жилых домов в результате быстрого распространения огня. Чрезвычайная ситуация объявлена в 11 городах и 9 районах.



Об ущербе и возможных жертвах в группировке пока не сообщают.



Так, в оккупированном Снежном Донецкой области возникли масштабные пожары 16 сентября.



В оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов.



Российские оккупанты 15 сентября обстреляли город Лиман Донецкой области, в результате этого в лесу вспыхнул масштабный пожар. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился вглубь леса на сотни метров. Продолжается ликвидация возгорания.