Спасатели потушили масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском: горели восемь гектар леса

17 сентября российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Это привело к возникновению масштабного пожара в региональном ландшафтном парке «Краматорский».
Огонь уничтожил около восьми гектар лесной подстилки и сухостоя.
Спасатели почти сутки тушили пожар в сложных условиях. В результате им удалось потушить пожар.
Напомним, что этот пожар возник в результате удара авиабомбы ФАБ-250.
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