Спасатели потушили масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском: горели восемь гектар леса

Масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском. Фото: ГСЧС

17 сентября российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Это привело к возникновению масштабного пожара в региональном ландшафтном парке «Краматорский».

Огонь уничтожил около восьми гектар лесной подстилки и сухостоя.

Спасатели почти сутки тушили пожар в сложных условиях. В результате им удалось потушить пожар.

Напомним, что этот пожар возник в результате удара авиабомбы ФАБ-250.