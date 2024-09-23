Троих украинских военнопленных «ДНР» заключила в колонию за «ущерб государству» — разрушенный мост во время боев

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» незаконно осудила троих украинских военнопленных. Их обвинили в том, что якобы они обстреляли железобетонный автомобильный мост через реку Калка на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь».



Военнослужащим 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниилу Верещаке, Артуру Шарамоку и Артему Батюте «присудили» 16 лет колонии.



Утверждается, что военные совершили обстрел 26 февраля 2022 года. На тот момент на данном участке фронта шли боевые действия. При этом в «ДНР» заявили, что военные обстреляли мост, разрушили его и тем самым «нанесли государству ущерб в размере не менее 214 млн рублей». О каком «государстве» идет речь, не уточняется.



Также военнослужащих обвинили в том, что они умышленно создали препятствия для эвакуации местных жителей.

Для того чтобы задерживать украинцев в оккупации и на территории РФ, а потом устраивать псевдосуды, Россия находит самые разнообразные поводы. Один из таких — обвинения в поддержке ВСУ.