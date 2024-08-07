Военнопленный из батальона «Азов» умер в российском СИЗО из-за травмы грудной клетки

Украинский военнопленный Александр Ищенко умер в российском СИЗО из-за травмы грудной клетки. Фото: Медиазона

Причиной смерти военнопленного из батальона «Азов», умершего в СИЗО Ростов-на-Дону в России, стала травма грудной клетки. Об этом сообщило командование «Азова», пишет издание Meduza.

Заместитель командира батальона Святослав Паламар опубликовал заключение украинского судмедэксперта, вскрывшего тело.

В документе говорится, что причиной смерти 55-летнего Александра Ищенко, служившего водителем, стали шок, множественные переломы ребер, закрытая тупая травма грудной клетки.

Эту травму, согласно заключению, Ищенко получил в результате «контакта с тупым предметом» неопределенного назначения.

Время, место и обстоятельства, получения погибшим травмы, неизвестны, отметил эксперт. Датой смерти указано 22 июля 2024 года.

Паламар обвинил Россию в «еще одном циничном нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными».

Ранее сообщалось, что 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в батальоне «Азов», умер в СИЗО в российском Ростове-на-Дону.