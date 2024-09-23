Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» незаконно засудило трьох українських військовополонених. Їх звинуватили в тому, що нібито обстріляли залізобетонний автомобільний міст через річку Калка на автодорозі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь».



Військовослужбовцям 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Данилу Верещаку, Артуру Шарамоку та Артему Батюті «присудили» 16 років колонії.



Стверджується, що військові здійснили обстріл 26 лютого 2022 року. На той момент на цій ділянці фронту йшли бойові дії. При цьому в «ДНР» заявили, що військові обстріляли міст, зруйнували його і тим самим завдали «державі збитків у розмірі не менше 214 млн рублів». Про яку «державу» йдеться, не уточнюється.



Також військовослужбовців звинуватили у тому, що вони навмисне створили перешкоди для евакуації місцевих жителів.

Для того, щоб затримувати українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у підтримці ЗСУ.