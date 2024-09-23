Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв

23 вересня 2024, 16:10

Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв

Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» незаконно засудило трьох українських військовополонених. Їх звинуватили в тому, що нібито обстріляли залізобетонний автомобільний міст через річку Калка на автодорозі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь».

Військовослужбовцям 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Данилу Верещаку, Артуру Шарамоку та Артему Батюті «присудили» 16 років колонії.

 Стверджується, що військові здійснили обстріл 26 лютого 2022 року. На той момент на цій ділянці фронту йшли бойові дії. При цьому в «ДНР» заявили, що військові обстріляли міст, зруйнували його і тим самим завдали «державі збитків у розмірі не менше 214 млн рублів». Про яку «державу» йдеться, не уточнюється.

 Також військовослужбовців звинуватили у тому, що вони навмисне створили перешкоди для евакуації місцевих жителів.

Для того, щоб затримувати українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у підтримці ЗСУ.

 

ТЕГИ

Люди
Військовополонені
Організації
ДНР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:27
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці поранено двох людей
16:10
Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв
22:00
Головне за день: Росармія атакує Донечину. Дві жінки загинули в шахті через обстріл
22:00
Головне за день: План Зеленського. РФ продовжує атакувати Харків та Кривий Ріг
17:46
Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька
11:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Неправда про обстріл Горлівки. Заборона Telegram для держслужбовців та військових
20:25
Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ►
19:41
У Горлівці снаряд вибухнув біля під'їзду — є поранені серед місцевих жителів
17:00
У Горлівці вдарили по фурі, яка везла «Зуби дракона». Росія видала це за обстріл «мирних жителів»
16:39
У мережі показали знищення у Новогродівці російського «танку-мангалу» за допомогою дрону
15:40
На окупованій Донеччині природні пожежі знищили житло та майно не менше 70 осіб
11:48
Слідчий комітет РФ визнав, що пропагандиста Рассела Бентлі вбили російські військові в Донецьку
10:13
Росія щорічно планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину — Лисогор
08:32
Російські війська намагаються просуватися у Гірнику та на захід від Українська Донецької області
08:07
Армія РФ просунулась у Торецьку та біля ще трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:28
Головне за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по геріатричному пансіонату у Сумах
23:10
З луганських дітей в окупації вирішили зробити «сентябрят», «піонерів» та «трудівників»
22:24
«ДНР» показала перших біженців із Курської області — їх розмістили в Маріуполі
21:49
Пушилін у Мінську: Лукашенко ухильно описав «співпрацю» з «ДНР»
усі новини
19:36
Удар РФ по Запоріжжю: поранено двох людей
19:06
«Білі янголи» показали, як відбувається евакуація людей із фронтового Гірника ►
18:27
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці поранено двох людей
17:48
Поліції будуть передавати IP-адреси та номери телефонів порушників правил Telegram — Дуров
17:47
Окупанти не залишають спроби захопити Покровськ, але наступ сповільнився — британська розвідка
17:25
Війська РФ знову обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами (оновлено)
16:50
Обстріл Краматорська та Шахового в Донецькій області: що відомо
16:39
Російські окупанти обстріляли Куп'янськ: загинула пенсіонерка
16:14
Чому важлива реставрація карданів для вашого авто (PR)
16:10
Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв
15:59
Мітинги проти ЗСУ та конфлікти з військовими: в ОВА спростували фейк про Покровську громаду
15:58
У Костянтинівці стоматологічна поліклініка припиняє прийом дітей
15:53
Внаслідок обстрілу Курахівської громади постраждала жінка
15:37
Омбудсмен обурився тим, що члени МКЧХ не прийшли на зустріч із рідними військовополонених
15:12
Як мінімум одна людина загинула і троє поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська
14:59
Росіяни завдали удару по Шаховому в Донецькій області: поранені сім людей, серед них дві дитини
14:47
У Мирнограді сталася пожежа у п'ятиповерхівці: рятувальники винесли з палаючої квартири собаку та кота
13:58
Росіяни атакували Покровськ: над містом стовп густого чорного диму
13:33
З Донеччини до Чернівецької області вирушить евакуаційний поїзд
13:13
На Сумщині армія РФ скинула дрон на автобус: постраждали двоє людей
усі новини
ВІДЕО
«Білі янголи» показали, як відбувається евакуація людей із фронтового Гірника ► «Білі янголи» показали, як відбувається евакуація людей із фронтового Гірника ►
23 вересня, 19:06
Росіяни атакували Покровськ. Фото: ТГ-канал Донбас оперативний Росіяни атакували Покровськ: над містом стовп густого чорного диму
23 вересня, 13:58
Дим після прильотів на околиці Краматорська. Фото із соцмережі Краматорськ вдруге за день зазнав російського обстрілу: почалася пожежа
23 вересня, 12:57
Прорив десантниками ЗСУ ще однієї ділянки російського кордону. Фото: кадр із відео Українські війська прорвали ще одну ділянку кордону РФ: у ЗСУ показали відео
23 вересня, 11:42
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Лиман на Донеччині. Фото: кадр з відео Вранці війська РФ вдарили по Лиману, виникла пожежа
23 вересня, 09:07
Знищена російська бронетехніка поблизу села Костянтинівка на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили масований російський штурм на Донеччині: ЗСУ зупинили 20 одиниць бронетехніки
23 вересня, 09:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір