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Ночью Украину атаковали российские дроны и ракеты: сколько сбили

28 сентября 2024, 08:56

Ночью Украину атаковали российские дроны и ракеты: сколько сбили

Подразделения Воздушных сил за ночь на 28 сентября сбили две из четырех ракет, которые атаковали Украину. Кроме того сбито 69 из 73 ударных беспилотников, сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Военные перечислили оружие, которым Россия ударила по Украине: две баллистические ракеты «Искандер-М» из оккупированного Крыма, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с оккупированной части Запорожской области, 73 ударных БПЛА типа «Shahed».

Сообщается, что в результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 дронов. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три — локально потеряно на территории Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Как сообщалось, утром в субботу российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Сумах. 

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