Российские войска ударили по больнице в Сумах дважды: есть жертвы

Обновлено в 12.40 В результате российских ударов по Сумам погибли восемь человек, в том числе сотрудник полиции. Ранены 12 человек, среди которых также один полицейский.



Повреждено приемное отделение медицинского учреждения, частично разрушено перекрытие между несколькими этажами. На момент взрыва в больнице находилось 86 пациентов (из них 15 маломобильных), а также 38 работников заведения.

Обновлено в 10.40 В Сумах российские войска дважды ударили по медицинскому учреждению. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.



В результате обстрела погибли 7 человек. Тяжело ранены — 12. Повредились перекрытия нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.



Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, оккупант снова нанес удар. Среди погибших и раненых есть правоохранители.

Клименко отметил, что второй день подряд украинские полицейские несут потери среди личного состава. В Кривом Роге продолжаются поиски на месте вчерашнего удара по зданию полиции. Еще один работник может быть под завалами.

Ранее было известно, что утром в субботу российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Сумах.



«Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес авиационный удар по учреждению здравоохранения в областном центре, применив БпЛА типа «Шахед». Предварительно, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.