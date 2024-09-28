Вночі Україну атакували російські дрони та ракети: скільки збили

Підрозділи Повітряних сил за ніч проти 28 вересня збили дві з чотирьох ракет, які атакували Україну. Крім того, збито 69 із 73 ударних безпілотників, повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.



Військові перелічили зброю, якою Росія вдарила по Україні: дві балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з окупованої частини Запорізької області, 73 ударні БПЛА типу «Shahed».



Повідомляється, що внаслідок протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 дронів. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три локально втрачено на території України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.



Як повідомлялося, вранці в суботу російські війська завдали удару по медичній установі в Сумах.