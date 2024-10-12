Главное за день: РФ атаковала Сумы и Харьковскую область

Общество



В прифронтовом Покровске не будет отопительного сезона. В городе остается чуть более 12 тысяч местных жителей и 70 детей. Все семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, дали согласие на эвакуацию и уже собираются в более безопасные регионы.



Филиал российского фонда «Защитники Отечества» заявил донецким СМИ, что официально зарегистрировал 20 тысяч «ветеранов и членов семей погибших военнослужащих» на оккупированной Донетчине. Однако не указано, с какого года люди, воевавшие на стороне РФ, могут официально встать на учет. Ведь РФ использовала жителей Донецкой области в войне против Украины не с 2022 года, а раньше — с 2014-го.



Вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве посетителей концерта «Океана Эльзы» ждали сотрудники ТЦК вместе с патрульной полицией и проверяли военно-учетные документы у мужчин. Похожая картина наблюдалась в центре Ужгорода. 12 октября, сотрудников ТЦК увидели в одном из крупных торгово-развлекательных центров Львова. Глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался за проведение проверок сотрудниками ТЦК рамках публичных или массовых мероприятий, а также в барах и ресторанах.



Боевые действия



По данным аналитического проекта DeepState, российская армия продвинулась в районе Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском Донецкой области.



В Харьковской области за минувшие сутки два человека погибли, еще восемь травмированы в результате обстрелов РФ. Российские войска обстреляли Купянск-Узловой и Купянск.



В ночь на 12 октября российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Пострадали три жителя.



В Сумах в ходе авиаудара по жилому микрорайону ранена женщина, поврежден четырехэтажный многоквартирный дом, админздание и частные дома.



В оккупированном городе Ровеньки Луганской области в ночь на 12 октября тушили крупный пожар. В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что горела емкость с топливом. Причиной стал удар беспилотника.



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