В прифронтовом Покровске не будет отопительного сезона

Покровск и громаду регулярно обстреливают российские войска. Из-за отсутствия газа, воды и электричества в городе под угрозой отопительный сезон. Скорее всего, его не будет, заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



Он напомнил, что в прифронтовом Покровске остается чуть более 12 тысяч местных жителей и 70 детей. Все семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, дали согласие на эвакуацию и уже собираются в более безопасные регионы.



При этом эвакуация немного замедлилась. Раньше в день выезжало по тысячи человек, сейчас — до 300.



«Спасибо тем, кто уже эвакуировался и еще раз призываю жителей общины не откладывать принятие этого решения. Я понимаю, что некоторые приняли решение останется, но надо понимать, что невозможно жить в нечеловеческих условиях: без отопления, света, воды. Зимой это невозможно. Враг приближается, бьет артиллерией по жилым домам. Это очень опасно. И может наступить такой момент, что будет просто некому разбирать завалы», — добавил Сергей Добряк.



Из-за постоянных обстрелов в Покровске уже разрушено 80% критической инфраструктуры. Несмотря на то, что отсутствует центральное водоснабжение, питьевая вода есть. Ее по территории громады развозят работники предприятия «Покровскводоканал», есть точки раздачи воды, которые будут работать до тех пор, пока это будет позволять ситуация с безопасностью.



В некоторых районах города, в соседнем Родинском и в селах громады отсутствует электроснабжение. Восстановить его пока технически невозможно.