Головне за день: РФ атакувала Суми та Харківську область

Суспільство



У прифронтовому Покровську не буде опалювального сезону. У місті залишається трохи більше 12 тисяч місцевих мешканців та 70 дітей. Усі сім'ї, в яких виховуються неповнолітні, дали згоду на евакуацію і вже збираються у безпечніші регіони.



Філія російського фонду «Захисники Вітчизни» заявила донецьким ЗМІ, що офіційно зареєструвала 20 тисяч «ветеранів та членів сімей загиблих військовослужбовців» на окупованій Донеччині. Однак не вказано, з якого року люди, які воювали за РФ, можуть офіційно стати на облік. Адже РФ використала жителів Донецької області у війні проти України не з 2022 року, а раніше – з 2014-го.



Увечері 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві на відвідувачів концерту «Океану Ельзи» чекали співробітники ТЦК разом із патрульною поліцією та перевіряли військово-облікові документи у чоловіків. Схожа картина спостерігалася у центрі Ужгорода. 12 жовтня співробітників ТЦК побачили в одному з великих торговельно-розважальних центрів Львова. Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловився за проведення перевірок співробітниками ТЦК в рамках публічних чи масових заходів, а також у барах та ресторанах.



Бойові дії



За даними аналітичного проекту DeepState, російська армія просунулась в районі Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Островському Донецькій області.



У Харківській області за минулу добу двоє людей загинули, ще вісім травмовано внаслідок обстрілів РФ. Російські війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий та Куп'янськ.



У ніч на 12 жовтня російські війська завдали трьох авіаударів по Запоріжжю. Постраждали троє мешканців.



У Сумах під час авіаудару по житловому мікрорайону поранено жінку, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та приватні будинки.



В окупованому місті Ровеньки Луганської області в ніч проти 12 жовтня гасили велику пожежу. В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що горіла ємність із паливом. Причиною став удар безпілотника.



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