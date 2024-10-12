В Сумах российские войска повредили несколько жилых домов авиаударом, ранена женщина

Российские войска ночью нанесли авиаудар по жилому микрорайону Сум. В результате ранена женщина, поврежден четырехэтажный многоквартирный дом, админздание и частные дома.

«Одна ракета попала в жилой микрорайон, поврежден четырехэтажный многоквартирный дом. 30-летняя женщина получила ранения», — сообщила областная прокуратура.

Также в результате массированной атаки беспилотников повреждены административные здания и по меньшей мере 3 частных дома.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).