Ситуация на фронте в Донецкой области: российская армия продолжает наступать

Российская армия продвинулась в районе Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Новогродовка

Новоалександровка

Островское

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что ситуация на фронте остается сложной. РФ, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует украинские позиции. За прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений, сказано в оперативной сводке Генштаба.



Наибольшее количество атак было отражено Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки оккупанта. Активно российские войска пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Зоряного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Антоновки.

ВСУ во время контратаки недавно продвинулись к востоку от города Покровск Донецкой области, сообщили в американском Институте изучения войны.



Украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине, уничтожены танки, БТР и БМП оккупантов.