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Главное за день: Атака на Днепр. Кабмин частично возобновил резервирование военнообязанных

27 октября 2024, 00:02

Главное за день: Атака на Днепр. Кабмин частично возобновил резервирование военнообязанных

Общество

Кабинет министров Украины на заседании 25 октября принял решение о частичном возобновлении резервирования военнообязанных лиц. До 15 ноября в Украине проходит аудит предприятий, которые за последние четыре месяца получили статус критически важных.

До полномасштабной войны каждый третий арбуз на прилавках был из Херсонщины. В самом начале полномасштабной войны регион оказался под оккупацией, фермеры не могли работать на своих хозяйствах.

Осенью 2022 года частично возобновить работу смогли всего около 40 бахчеводных хозяйств. Ситуация для одной из самых плодородных областей Украины осложнялась еще и тем, что из 520 гектаров земли большая часть была заминирована и пригодных для выращивания территорий осталось около 10%. Первый урожай после деоккупации составил всего 5% от довоенных показателей — 1,5 миллиона тонн. И херсонский арбуз стал одним из символов освобождения.

Одним из фермеров, кто вернулся к выращиванию арбузов, стал Андрей (имя изменено в целях безопасности). До полномасштабной войны его семья владела хозяйством на левом берегу. Теперь же вместе с братом он возрождает бахчеводство на правом берегу, пока их дом находится под оккупацией. «Новости Донбасса» публикуют его историю.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин с прессой приехал в оккупированный Украинск, за который еще в сентябре велись активные бои.  При этом эвакуировать оставшихся людей оккупанты не могут, о чем глава группировки прямо заявил тем, кто сейчас живет в подвалах Украинска. Пушилин утверждает, что сейчас вывозить гражданских небезопасно и что это будет возможно позднее.

Боевые действия

Росармия ударила по Днепру ночью. Погибли четыре человека, 21 ранен. В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один — аварийный.

В результате атаки на Киев российских БПЛА в Соломенском районе погиб один человек, пострадали шесть человек, один из них госпитализирован.

Один человек погиб и трое ранены в результате ударов по Константиновке. Оккупанты сбросили на город две ФАБ-250. Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач.

В Херсонской области в результате ночных обстрелов со стороны российских войск погибли два мирных жителя. Еще один человек получил ранения.

В группировке «ДНР» заявили о ранении 5 детей и 4 взрослых на оккупированной территории в субботу, 26 октября. Все пострадавшие — жители оккупированной Горловки.

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