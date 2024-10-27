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Головне за день: Атака на Дніпро. Кабмін частково відновив резервування військовозобов'язаних

27 жовтня 2024, 00:02

Головне за день: Атака на Дніпро. Кабмін частково відновив резервування військовозобов'язаних

Суспільство

 Кабінет міністрів України на засіданні 25 жовтня ухвалив рішення про часткове поновлення резервування військовозобов'язаних осіб. До 15 листопада в Україні відбувається аудит підприємств, які за останні чотири місяці набули статусу критично важливих.

До повномасштабної війни кожен третій кавун на прилавках був із Херсонщини. Коли регіон опинився під окупацією, фермери не могли працювати у своїх господарствах.

Восени 2022 року частково відновити роботу змогли лише близько 40 баштанних господарств. Ситуація для однієї з найродючіших областей України ускладнювалася ще й тим, що з 520 гектарів землі більшу частину замінували і придатних для вирощування територій залишилося близько 10%. Перший урожай після деокупації становив лише 5% від довоєнних показників — 1,5 мільйона тонн. І херсонський кавун став одним із символів визволення.

Одним із фермерів, хто повернувся до вирощування кавунів, став Андрій (ім'я змінено з метою безпеки). До повномасштабної війни його сім'я мала господарство на лівому березі. Тепер же разом із братом він відроджує баштанництво на правому березі, поки їхній будинок перебуває під окупацією. "Новини Донбасу" публікують його історію.

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін із пресою приїхав до окупованого Українська, за який ще у вересні велися активні бої. При цьому евакуювати людей окупанти не можуть, про що глава угруповання прямо заявив тим, хто зараз живе в підвалах Українська. Пушилін стверджує, що зараз вивозити цивільних є небезпечним і що це буде можливо пізніше.

Бойові дії

 Росармія вдарила по Дніпру вночі. Загинули четверо людей, 21 поранено. У місті пошкоджено понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований і ще один аварійний.

Внаслідок атаки на Київ російських БПЛА в Солом'янському районі загинула одна людина, постраждали шестеро людей, одна з них госпіталізована.

Одна людина загинула і троє поранені внаслідок ударів по Костянтинівці . Окупанти скинули на місто дві ФАБ-250. Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудинки, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газопроводи та 2 лінії електропередач.

У Херсонській області внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ загинули двоє мирних жителів. Ще одна людина отримала поранення.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 5 дітей та 4 дорослих на окупованій території у суботу, 26 жовтня. Усі постраждалі — мешканці окупованої Горлівки.

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