Главное за день: Последствия удара по дому в Харькове. Норвегия даст Украине F-16

Политика



Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Этот пакет включает истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.



Экономика



Почти 600 миллиардов гривен составляют убытки, которые нанесла Россия природе Луганской области.



Общество



В группировке «ДНР» заявили о подаче воды жителям оккупированных Донецка и Макеевки по несколько часов в день. Людям все еще рекомендуют иметь запас воды. В районах, где нет возможности подключиться к централизованному водоснабжению, воды подвозят.



В Финляндии прокуратура выдвинула обвинения Яну Петровскому. Это бывший командир неонацистской группировки «Русич», который воевал против украинской армии на Донбассе. Петровский, по данным следствия, совершил минимум пять преступлений.



В захваченном Донецке задержали местного жителя, которого оккупанты подозревают «в подготовке теракта в здании районной прокуратуры».



Боевые действия



Российские оккупанты ночью ударили по промышленной зоне Краматорска и по комбинату в Славянске, повреждены дома. Мирноград и Миролюбовку российские войска атаковали КАБами. Россияне ночью обстреляли Донецкое на Донетчине: под удар попало предприятие, спасатели тушили масштабные пожары. После ночного обстрела российских войск погиб еще один житель Херсонщины.



Покровск частично обесточен, россияне разрушили 80% критической инфраструктуры в громаде.



Спасатели завершили работы на месте удара российской авиабомбы по многоэтажному дому в Харькове. В результате атаки три человека погибли, из них двое детей, еще 36 человек пострадали.



Утром 31 октября беспилотники атаковали Бердянск, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, основные удары были в районе порта. Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что есть разрушения инфраструктура порта.



Около 100 трансформаторных подстанций обесточены в оккупированной Горловке обстрелом. Несколько районов города оказались без света в результате удара, как утверждается, ВСУ.



По данным американского Института изучения войны, украинские силы восстановили позиции северо-восточнее города Новогродовка на Покровском направлении.



Российские войска продолжают попытки перейти за канал в Часов Яре Донецкой области, однако Силы обороны выбивают их оттуда. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали город Селидово Донецкой области, поселок Вишневое и село Зоряное на Донетчине.



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