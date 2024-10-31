Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ уже месяц пытаются продвинуться по трассе в сторону Константиновки

31 октября 2024, 17:50

Войска РФ уже месяц пытаются продвинуться по трассе в сторону Константиновки

Российские войска продолжают попытки перейти за канал в Часов Яре Донецкой области, однако Силы обороны выбивают их оттуда. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.

«Россияне пытаются закрепиться. Основное слово — "пытаются". Они пытаются перейти за канал в Часов Яре. Однако как это происходит: два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно, мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда», — рассказала спикерка.

Бобовникова рассказала, что напротив Часов Яра стоит воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа войск РФ. Так, оккупанты каждую ночь заводят личный состав, восполняя потери малыми группами.

«Что касается потерь в зоне ответственности ОТГ "Луганск", то в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день», — указала Бобовникова.

Также она подчеркнула, что оккупант пытается по-прежнему продвинуться по трассе в направлении Константиновки, но там «линия столкновения уже давно не двигается».

«Это направление Ступочек. Если вы увидите на карте, враг пытается продвинуться, однако линия столкновения уже давно не двигается благодаря действиям наших подразделений. Они смогли остановить врага и ситуация остается неизменной уже… месяц точно не продвигается», — сообщила спикерка.

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты смогли продвинуться в восточной части города Часов Яр Донецкой области.

Ранее мы писали, что атакующие усилия россияне сосредоточили на Лиманском участке фронта

ТЕГИ

Прочее
Константиновка ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:36
Жителям оккупированных Донецка и Макеевки будут подавать воду по часам — в «ДНР» назвали это достижением
16:16
Убытки природе Луганщины от России достигли 600 млрд гривен
15:37
В оккупированном Мариуполе школьникам выдали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ
15:20
ФСБ завозит криминалитет на рынки оккупированных территорий Юга Украины — ЦНС
13:59
В Мариуполе оккупанты уничтожили старинную школу, на ее месте возводят новое здание
13:27
В Донецке ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке взрыва в прокуратуре»
23:00
Главное за день: Бои в Торецке. Украина и РФ ведут переговоры о прекращении огня по энергообъектам?
22:48
На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»
22:04
Под оккупированным Мариуполем на одном из полигонов инструкторы КНДР тренируют военных РФ – мэрия
17:14
Обвиняемые в убийстве Рассела Бентли хотят вернуться на войну в Украине
16:59
Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не сделала этого — Зеленский
14:30
В Кремле хотят засекретить информацию о деятельности «органов власти» в оккупации: Лысогор рассказал о последствиях
12:55
В Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным
08:30
Из-за взрыва гранатомета на оккупированной Луганщине погиб мальчик
07:40
Войска РФ оккупировали два села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Дроны впервые атаковали Чечню. Взрывы в Луганске
22:12
«Приходится греться обогревателями»: в оккупированном Мариуполе новостройки россиян не получают отопление
15:38
В «ЛНР» россияне заставляют детей делать окопные свечи оккупантам
14:59
В Покровске Донецкой области остаются 12 тысяч человек, из них — 57 детей — ОВА
11:58
В Луганске на месте взрывов была воинская часть — Лысогор
все новости
17:50
Войска РФ уже месяц пытаются продвинуться по трассе в сторону Константиновки
17:25
Российские войска атаковали Мирноград и Миролюбовку КАБами
16:59
В Волновахском районе обнаружили гауляйтера: ей сообщили о подозрении
16:56
В Украине начался отопительный сезон. Насколько страна готова к зиме и изменятся ли тарифы
16:53
Дрон-камикадзе уничтожил российский военный грузовик в Курской области
16:36
Жителям оккупированных Донецка и Макеевки будут подавать воду по часам — в «ДНР» назвали это достижением
16:16
Убытки природе Луганщины от России достигли 600 млрд гривен
16:08
Украина в новом пакете военной помощи от Норвегии получит истребители F-16 и системы ПВО NASAMS
16:01
Российского неонациста Яна Петровского будут судить в Финляндии
15:54
Финансовая помощь для ветеранов из Краматорска: в горсовете напомнили о действующих пособиях
15:48
Обстрел Берислава войсками РФ: погиб мирный житель
15:37
В оккупированном Мариуполе школьникам выдали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ
15:36
Покровск частично обесточен, россияне разрушили 80% критической инфраструктуры в громаде — Добряк
15:20
ФСБ завозит криминалитет на рынки оккупированных территорий Юга Украины — ЦНС
13:59
В Мариуполе оккупанты уничтожили старинную школу, на ее месте возводят новое здание
13:52
Спасатели извлекли тело еще одного убитого россиянами в харьковской многоэтажке
13:27
В Донецке ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке взрыва в прокуратуре»
13:22
Верховная Рада поддержала Бюджет-2025 в первом чтении
12:54
Украинская армия отбила у ВС РФ позиции на Покровском направлении – ISW
12:52
Оккупанты атаковали Берислав с дрона, ранена женщина
все новости
ВИДЕО
Дрон-камикадзе сжег военный грузовик РФ в Курской области. Фото: кадр из видео Дрон-камикадзе уничтожил российский военный грузовик в Курской области
31 октября, 16:53
Дым после атаки дронов на порт в оккупированном Бердянске. Фото: Андрющенко Time / Telegram Беспилотники массировано атаковали порт в оккупированном Бердянске: там возник масштабный пожар
31 октября, 10:13
Последствия удара по комбинату в Славянске. Фото: кадр из видео Войска России ночью ударили по комбинату в Славянске: также повреждены дома
31 октября, 09:37
Последствия удара авиабомбы по многоэтажке в Харькове. Фото: Харьковская ОВА Удар РФ по многоэтажке в Харькове: погиб 12-летний мальчик, ранены 34 человека, под завалами подросток
31 октября, 09:09
Харьков. Фото: ОВА Российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие и люди под завалами
30 октября, 23:14
«Обвиняемый» оккупантами Иван Семикоз. Фото: кадр из видео На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»
30 октября, 22:48

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор