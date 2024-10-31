Войска РФ уже месяц пытаются продвинуться по трассе в сторону Константиновки

Российские войска продолжают попытки перейти за канал в Часов Яре Донецкой области, однако Силы обороны выбивают их оттуда. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



«Россияне пытаются закрепиться. Основное слово — "пытаются". Они пытаются перейти за канал в Часов Яре. Однако как это происходит: два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно, мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда», — рассказала спикерка.



Бобовникова рассказала, что напротив Часов Яра стоит воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа войск РФ. Так, оккупанты каждую ночь заводят личный состав, восполняя потери малыми группами.



«Что касается потерь в зоне ответственности ОТГ "Луганск", то в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день», — указала Бобовникова.



Также она подчеркнула, что оккупант пытается по-прежнему продвинуться по трассе в направлении Константиновки, но там «линия столкновения уже давно не двигается».



«Это направление Ступочек. Если вы увидите на карте, враг пытается продвинуться, однако линия столкновения уже давно не двигается благодаря действиям наших подразделений. Они смогли остановить врага и ситуация остается неизменной уже… месяц точно не продвигается», — сообщила спикерка.



Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты смогли продвинуться в восточной части города Часов Яр Донецкой области.

Ранее мы писали, что атакующие усилия россияне сосредоточили на Лиманском участке фронта.