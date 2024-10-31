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Головне за день: Наслідки удару по будинку в Харкові. Норвегія дасть Україні F-16

31 жовтня 2024, 23:00

Головне за день: Наслідки удару по будинку в Харкові. Норвегія дасть Україні F-16

Політика

 Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро. Цей пакет включає винищувачі F-16 та системи ППО NASAMS.

Економіка

 Майже 600 мільярдів гривень становлять збитки , які завдала Росія природі Луганської області.

Суспільство

В угрупуванні «ДНР» заявили про подачу води мешканцям окупованих Донецька та Макіївки по кілька годин на день. Людям досі рекомендують мати запас води. У районах, де немає можливості підключитись до централізованого водопостачання, воду підвозять.

У Фінляндії прокуратура висунула звинувачення Яну Петровському. Це колишній командир неонацистського угруповання "Русич", який воював проти української армії на Донбасі. Петровський, за даними слідства, скоїв щонайменше п'ять злочинів.

У захопленому Донецьку затримали місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «підготовці теракту в будівлі районної прокуратури».

Бойові дії

 Російські окупанти вночі вдарили по промисловій зоні Краматорська та по комбінату у Слов'янську, пошкоджено будинки. Мирноград та Миролюбівку російські війська атакували КАБами. Росіяни вночі обстріляли Донецьке на Донеччині: під удар потрапило підприємство, рятувальники гасили масштабні пожежі. Після нічного обстрілу російських військ загинув ще один мешканець Херсонщини.

Покровськ частково знеструмлений, росіяни зруйнували 80% критичної інфраструктури у громаді.

Рятувальники завершили роботи на місці удару російської авіабомби по багатоповерховому будинку у Харкові . Внаслідок атаки троє людей загинули, з них двоє дітей, ще 36 людей постраждали.

Вранці 31 жовтня безпілотники атакували Бердянськ, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, основні удари були у районі порту. Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що є руйнація інфраструктури порту.

Близько 100 трансформаторних підстанцій знеструмлено в окупованій Горлівці обстрілом. Декілька районів міста опинилися без світла внаслідок удару, як стверджується, ЗСУ.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили відновили позиції на північний схід від міста Новогродівка на Покровському напрямку.

Російські війська продовжують спроби перейти за канал у Часів Яру Донецької області, проте Сили оборони вибивають їх звідти. Про це повідомила прес-секретарка оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували місто Селідове Донецької області, селище Вишневе та село Зоряне на Донеччині.

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