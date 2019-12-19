Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ермак выступил за модернизацию Минских соглашений

19 декабря 2019, 16:24

Ермак выступил за модернизацию Минских соглашений

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак считает возможной модернизацию Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе для обеспечения их работоспособности.

«Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания Минских соглашений. Мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, в первую очередь, человеческие, чтобы так легко от этого отказаться... Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений: не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация, — может быть», — сказал Ермак в интервью «Интерфакс-Украина».

«Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает», — предложил он.

При этом помощник президента отметил, что лично он бы не подписывал некоторых положений Минских соглашений и сегодня можно критиковать каждую их строчку.

Вместе с тем Ермак назвал вопрос передачи Украине контроля над границей единственным положением Минских соглашений, «который мы бы точно сегодня хотели изменить, откорректировать». «Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию», — отметил он.

Ермак подчеркнул, что выборы на Донбассе должны пройти согласно украинскому законодательству, которое не предусматривает проведения выборов при наличии иностранных военных частей на территориях, где проводятся выборы. Также оно не предусматривает проведение выборов в условиях, когда на территории присутствуют незаконные вооруженные формирования. Голосование невозможны и в том случае, если граница не находится под полным контролем украинских властей.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

ТЕГИ

Люди
Андрей Ермак
Прочее
Минские соглашения

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
13:32
Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
16:32
«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
18:56
ОБСЕ видела, как на неподконтрольный Донбасс из РФ приехали казаки
15:22
Пасечник хочет установить «границы ЛНР» на территории всей Луганской области
08:58
«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского
23:56
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 
11:35
Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»
21:30
Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»
10:44
В «ДНР заявили о готовности к разведению на новых участках
все новости
18:19
В Москве у здания ФСБ открыли стрельбу
18:00
ЕСПЧ признал обоснованным выдворение из Литвы журналистов «Россия-24»
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
17:18
ЕС выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса на Донбассе
16:57
«Рейтинг»: Поддержка Зеленского выросла после «нормандского саммита»
16:49
Суд признал банкротом завод Ахметова. Но он продолжит работу
16:24
Ермак выступил за модернизацию Минских соглашений
16:15
У Зеленского анонсировали приезд госсекретаря США Помпео в Украину в начале января 2020 года
15:44
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
15:19
Путин считает часть Украины «исконно русскими территориями», с чем теперь РФ разбирается
15:14
Лутковская заявила, что работа по спискам на обмен продолжается
14:46
У Зеленского отрицают, что переговоры ТКГ в Минске были сорваны
14:44
Рада утвердила правки Зеленского к Избирательному кодексу. У переселенцев будет право голоса на местных выборах
14:16
В Берлине начались переговоры о транзите российского газа через Украину
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
все новости
ВИДЕО
У Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР»
19 декабря, 12:14
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция