В «Слуге народа» снова заверили, что не впишут «особый статус» Донбасса в Конституцию

В партии «Слуга народа» придерживаются позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил руководитель партии, первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.



«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона [первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации] были без какого-либо «особого статуса», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».



Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно. «Ждем внешнеполитического сигнала от президента», — добавил Корниенко.