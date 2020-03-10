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«ДНР» не будет мерить температуру на пунктах пропуска у линии соприкосновения

10 марта 2020, 12:28

«ДНР» не будет мерить температуру на пунктах пропуска у линии соприкосновения

Представители группировки «ДНР» не будут мерить температуру на своих пунктах пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией. Об этом сообщил директор департамента санитарно-эпидемиологической службы при «ДНР» Дмитрий Клишкан в интервью «КП Донецк».

Он отметил, что в соответствии с международными медико-санитарными правилами, специализированные санитарно-эпидемиологические пункты устанавливаются в международных пунктах пропуска через государственную границу, а пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе «являются временными, и на сегодня не являются международными».

При этом Клишкан добавил, что февральским решением на каждом пункте пропуска «ДНР» на линии соприкосновения «МЧС ДНР» организовала пункты медицинской помощи.

«В том числе, если на границе выявят человека с острыми признаками заболевания, в этих пунктах ему проведут термометрию, консультацию и определят дальнейший маршрут — отправят либо домой, либо в больницу. В настоящий момент это сделано и это функционирует», — пояснил он.

Также Клишкан анонсировал появление у «ДНР» тест-ситем для выявления коронавируса.

Сегодня «ДНР» сообщила о госпитализации женщины с симптомами коронавируса.

С 7 марта украинские власти ввели временные ограничения на всех КПВВ Донбасса. Эти меры включают процедуру осмотра и температурного сканирования.

Так, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на заражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. А тех людей, у кого нет регистрации на подконтрольной Украине территории и есть симптомы болезни, не будут пропускать через КПВВ.

Измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавиурса является затратной и не вполне эффективной мерой, отмечали во Всемирной организации здравоохранения.

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