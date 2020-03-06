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На КПВВ Донбасса вводят ограничения из-за коронавируса

06 марта 2020, 16:58

На КПВВ Донбасса вводят ограничения из-за коронавируса

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 7 марта вводятся временные ограничения. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Там это объяснили «распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус».

С завтрашнего дня все люди, пересекающие линию соприкосновения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, «направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины».

При этом отмечается, что граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на заражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

В штабе ООС предупредили, что в случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих со временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не разрешат пересечь КПВВ.

Граждан, проживающих на подконтрольной правительству территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

Там прогнозируют, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в ОРДЛО «российско-оккупационные администрации не смогут взять ее под контроль за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов».

С прошлой недели пограничники на пунктах пропуска меряют температуру у въезжающих в Украину людей. В частности, температурный скрининг проводится на всех КПВВ Донбасса.

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