«ДНР» заподозрила первый случай коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Минздрава ДНР».



Там отметили, что 6 марта женщина прилетела из Китая в Москву и тогда тест на COVID-19 у нее был отрицательный. При прохождении КПВВ «Новошахтинск» на границе с Россией 9 марта у нее была зафиксирована температура 37,2. «Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении», — говорится в заявлении.



Также сообщается, что за всеми лицами, контактировавшими с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение.



Это первый случай, когда «ДНР» сообщила о госпитализации с подозрением на коронавирус.

На данный момент у «ДНР» нет лаборатории для обнаружения коронавируса. В группировке говорили, что будут отправлять анализы в одну из лабораторий России.



С 7 марта украинские власти ввели временные ограничения на всех КПВВ Донбасса. Эти меры включают процедуру осмотра и температурного сканирования.



Так, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на заражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. А тех людей, у кого нет регистрации на подконтрольной Украине территории и есть симптомы болезни, не будут пропускать через КПВВ.