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«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19

05 апреля 2020, 17:59

«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19

В подконтрольном группировке «ЛНР» Антраците были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из города, с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ со ссылкой на главного редактора газеты «Антрацитовский вестник» Юлии Плетенецкой.

По ее словам, с полуночи все въезды и выезды в город закрыли, поставили шесть блокпостов, один из них стационарный, остальные — передвижные.

Также она утверждает, что все антрацитовцы оповещены о карантинном режиме. «Поэтому в городе очень мало людей и выходят только те, которым нужно приобрести необходимые продукты питания. Общественный транспорт также не ходит по городу», — отметила Плетенецкая.

Сегодня ранее «ЛНР» сообщила, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального). В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.

Еще вчера «ЛНР» ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.

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