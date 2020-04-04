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«ЛНР» ограничила передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците

04 апреля 2020, 17:32

«ЛНР» ограничила передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците

Группировка «ЛНР» ввела ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците для недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

Приостановлено транспортное сообщение с Красным Лучом и Антрацитом, потому что в этих городах живут те, кто контактировал с зараженным коронавирусом.

Также будет ограничено передвижение городского и пригородного транспорта. Для жителей этих городов будет введен режим самоизоляции. Однако пригороды населенных пунктов не попадают под ограничение.

Такой режим вступит в силу с 00.00 часов, то есть с субботы на воскресенье.

Кроме этого, в Красном Луче и Антраците максимально сократят перечень объектов торговли.

По словам санитарного врача «ЛНР» Дмитрия Докашенко, будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

30 марта «ЛНР» подтвердила первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории. Так называемая министр здравоохранения группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии.

4 апреля на неподконтрольной Луганщине выявили второй случай инфицирования коронавирусом.

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