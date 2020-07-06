Песков заявил, что ему не известно о возможности включения Донбасса в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах включить в состав России отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



«Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю», — приводит слова Пескова журналистам ТАСС.



Комментируя встречу политсоветников глав «нормандской четверки» в минувшую пятницу, спикер Кремля заявил, что сторонам не удалось продвинуться в решении имеющихся проблем «не по вине России».



Песков подчеркнул, что «никто никакие ультиматумы» Украине по подготовке изменения конституции в части «особого статуса» ОРДЛО не ставил. «Но то, что уже давным-давно эта работа должна была быть проделана и давным-давно Украина должна была выполнить неоднократно взятые ранее на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать», — считает пресс-секретарь президента России.

Вчера бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай заявил, что в скором времени отдельные районы Донецкой и Луганской областей войдут в состав России.