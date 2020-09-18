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Резников признал, что постановление о местных выборах противоречит Минским соглашениям

18 сентября 2020, 11:12

Резников признал, что постановление о местных выборах противоречит Минским соглашениям

Вице-премьер, участник переговоров в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников впервые публично признал, что постановление Верховной Рады о местных выборах в 2020 году противоречит действующей редакции Минских соглашений.

«Действительно, пункт 4, который описывает как должны проводиться выборы в ОРДЛО после деоккупации, на сегодняшний день противоречит пункту 9 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — сказал он во время часа вопросов правительсву в Верховной Раде.

В указанных документах по-разному записана очередность передачи границы на Донбассе правительству Украины.

Так в Комплексе мер указано, что сначала проводятся выборы, а на следующий день — начало передачи границы. А в четвертом пункте постановления парламента записано, что выборы в ОРДЛО проводятся только после возвращения контроля над границей.

При этом Резников претензии представителей России по поводу несоответствия постановления «Минску» назвал поводом тормозить переговорный процесс. Вторым таким поводом блокирования переговоров он назвал их желание провести совместную инспекцию в Шумах, на что получили «жесткий отпор».

«Не имею никакого сомнения, что они будут искать другие поводы заблокировать переговоры», — подчеркнул вице-премьер.

Однако в своем выступлении Резников не дал конкретного ответа, как разблокировать принятие решений в Трехсторонней контактной группы и какое будущее ждет постановление Рады о выборах. Он призвал парламентариев «работать вместе». «Давайте силами парламента, правительства, украинской делегации в ТКГ начнем работать вместе в интересах возобновления мира и прекращения войны. Мы просто мало друг с другом коммуницируем», — подчеркнул Резников.

Ранее он рассказал, что постановление о выборах вызвало вопросы не только у России, но и у Германии и Франции, которые тоже входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вчера фракция монобольшинства «Слуга народа» должна была провести заседание, на котором обсудить ситуацию вокруг постановления о местных выборах. Однако заседание не состоялось: в СН заявили, что из-за того, что Резников заболел ангиной. Теперь заседание могут провести в конце сентября.

При этом внутри украинской власти нет четкой позиции, что делать с постановлением, которое было принято парламентом еще 15 июля. Депутат СН Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.

О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских советников» в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.

Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.

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