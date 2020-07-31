Кравчук предложил альтернативу «особому статусу» Донбасса

Новый глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть «особая система управления» в этом регионе Украины.



«Я это ("особый статус Донбасса" — ред.) не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтоб решить вопрос», — сказал он в интервью «Суспильному».



Кравчук также напомнил, что когда был президентом, то в свое время подписал закон о свободной экономической зоне на Донбассе.



«Это мог бы быть один из шагов, для того, чтоб люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтоб сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально», — отметил он.



Кравчук отметил, что «особый статус» — это уже «какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями».



«Можем дойти до того, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, к пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины», — добавил он.



Кравчук пояснил, что вернуть оккупированные территории в таком состоянии, как было раньше, — это «уже не так просто». Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления», — подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кумча.