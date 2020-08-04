Кравчук объяснил, почему предлагает свободную экономическую зону на Донбассе

Свободная экономическая зона необходима Донецкой и Луганской областям для того, чтобы провести восстановителение этих регионов. Об этом рассказал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук.



«Вы посмотрите на Донбасс. Там столько проблем. Возьмите те же шахты, половина из которых затоплены. Эту воду надо откачивать. Там есть много проблем с разрушением — заводов, фабрик, с жильем проблемы. Многое уничтожено, его надо восстановить. Сама Украина, учитывая объемы таких работ, не может это сделать быстро. Наш бюджет не может это обеспечить», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».



Кравчук отметил, что он предлагает поиск вариантов, компромиссов и договоренностей именно в этих регионах «чтобы прийти к миру и восстановить».



«Мир-то все равно будет. Представляете, сколько нужно сил, энергии и ресурсов для того, чтобы восстановить жизнь в этих регионах», — подчеркнул экс-президент.



Ранее Кравчук заявил, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть «особая система управления» в этом регионе. В частности, по его словам, одним из шагов в этом направлении может быть свободная экономическая зона.