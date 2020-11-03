В Раде призвали уйти в отставку судей Конституционного суда. Заявление подписали более 150 депутатов

Снимок: Телеканал «Рада»

Народные депутаты призвали добровольно уйти в отставку судей Конституционного суда, которые поддержали решение от 27 октября о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства.



Соответствующее заявление с трибуны парламента зачитал депутат фракции «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.



Во время зачитывания заявления к трибуне вышло большинство депутатов, которые находились в зале.



Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сегодня сообщила журналистам, что заявление к судьям КС о добровольной отставке подписали более 150 депутатов.



Вместе с тем судьи Конституционного суда не намерены подавать в отставку, так как не видят для этого оснований, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.



На практике это, в частности, означало закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.



После этого президент Зеленский экстренно созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.



30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.



Законопроект Зеленского раскритиковали оппозиционные фракции парламента, а глава КС увидел в документе «признаки конституционного переворота».



2 ноября группа народных депутатов во главе с председателем парламента Дмитрием Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает возобновление электронного декларирования, несмотря на решение КС.