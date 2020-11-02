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В Раду внесли законопроект о восстановлении е-декларирования авторства Разумкова и более сотни депутатов

02 ноября 2020, 20:47

В Раду внесли законопроект о восстановлении е-декларирования авторства Разумкова и более сотни депутатов

Группа народных депутатов Украины во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в парламенте законопроект № 4304 о возобновлении действия отдельных положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону.

Как отмечается в тексте законопроекта, он направлен на «устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникший в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права (ст.8 Конституции Украины)».

Законопроект предполагает восстановление пп.6 и 8 ч.1 ст.11, пп.1, 2, 6-101, 12, 121 ч.1, чч.2-5 ст.12, ч.2 ст.13, ч.2 ст.131, ст.35, абз.2 и 3 ч.1 ст.47, стст.48-51, чч.2 и 3 ст.52, ст.65 закона «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года № 1700-VII, а также ст.366-1 Уголовного кодекса Украина в редакциях указанных положений, действовавших по состоянию на 27 октября 2020 года.

27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. 

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