Пушилин отказался раскрыть детали приказа об открытии огня по ВСУ

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отказался уточнить, какие «превентивные меры» подразумевает разрешение незаконным вооруженным формированиям открывать превентивный огонь по позициям Вооруженных сил Украины.



«Что имеется в виду под превентивными мерами? Конечно же, всего в эфир я не могу сказать», — отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



При этом он обвинил украинскую армию в «обстрелах городов и районов» и подчеркнул, что НВФ больше не дадут «этого сделать».



На вопрос, достаточно ли у «ДНР» сил и средств, Пушилин ответил, что «все возможности у нас есть».



В свою очередь Вооруженные силы Украины отрицают, что открывают огонь на Донбассе первыми. «Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил», — говорится в утренней сводке штаба ООС.

Утром 3 марта подконтрольная России «ДНР» выпустила заявление том, что их вооруженные формирования получили разрешение на «ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Вооруженных сил Украины».



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе назвала это заявление «ДНР» угрозой выхода российской стороны из «режима тишины» на Донбассе.



Российский писатель и политик Захар Прилепин, известный своей поддержкой группировки «ДНР», утверждает, что приказ на упреждающий огонь был получен прямиком из Кремля.