Командование Вооруженных Сил РФ провоцирует усиление напряжения обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявила старший лейтенант Мария Сальник из пресс-центра Министерства обороны Украины.



«По информации Главного управления разведки Минобороны, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшую степень боевой готовности. Личный состав противника отозван из отпусков, досрочно отправлены в места прохождения службы лица, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений», – сообщила Сальник.



В то же время, по ее словам, среди личного состава боевиков и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт. Датой обострения называется 17-18 марта, когда в Крыму будут проходить мероприятия по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя слухи о наступлении на Донбассе, заявил, что Вооруженные силы Украины не позволят боевикам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможном ракетном ударе РФ по военным объектам Украины за пределами Донбасса в случае возможной военной эскалации в регионе.