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Шансы минимальные: Арестович – о «пасхальном перемирии» на Донбассе

30 апреля 2021, 14:25

Шансы минимальные: Арестович – о «пасхальном перемирии» на Донбассе

Шансы договориться о «пасхальном перемирии» на Донбассе сведены к минимуму. Об этом сообщил в комментарии «Новостям Донбасса» спикер украинской делегации в Трехстоонней контактной группе Алексей Арестович.

«Шансы минимальные. Я бы сказал "призрачные"», – отметил он.

По его словам, причина такой ситуации – попытки российской стороны легализовать группировки «Л-ДНР».

«Россияне не так хотят перемирия, сколько легализовать под него "ЛНР/ДНР"», – сказал Арестович.

Накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук высказал мнение, что так называемое пасхальное перемирие, о котором на заседании ТКГ 28 апреля не смогли договориться, еще можно успеть установить до Пасхи.

Также спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допускал проведение экстренного заседания Трехсторонней контактной группы или контакт советников лидеров «нормандской четверки» для установления «пасхального перемирия» на Донбассе.

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