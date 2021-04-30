Шансы минимальные: Арестович – о «пасхальном перемирии» на Донбассе

Шансы договориться о «пасхальном перемирии» на Донбассе сведены к минимуму. Об этом сообщил в комментарии «Новостям Донбасса» спикер украинской делегации в Трехстоонней контактной группе Алексей Арестович.



«Шансы минимальные. Я бы сказал "призрачные"», – отметил он.



По его словам, причина такой ситуации – попытки российской стороны легализовать группировки «Л-ДНР».



«Россияне не так хотят перемирия, сколько легализовать под него "ЛНР/ДНР"», – сказал Арестович.

Накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук высказал мнение, что так называемое пасхальное перемирие, о котором на заседании ТКГ 28 апреля не смогли договориться, еще можно успеть установить до Пасхи.



Также спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допускал проведение экстренного заседания Трехсторонней контактной группы или контакт советников лидеров «нормандской четверки» для установления «пасхального перемирия» на Донбассе.