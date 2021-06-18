«ДНР» разрешила подросткам выезжать из Донецка по свидетельству о рождении

Дети в возрасте 14-16 лет все же смогут пересекать пункты пропуска группировки «ДНР» по свидетельству о рождении. Но в сопровождении должен быть один из родителей. Об этом сообщила представительница «ДНР» Анастасия Селиванова.



Если ребенок до 16 лет едет без родителей, то необходима нотариальная доверенность от одного из родителей, добавили в «ДНР».

Ранее группировка «ДНР» заявила, что перестанет выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет «паспорта ДНР», РФ или Украины. Одного свидетельства о рождении было бы недостаточно.