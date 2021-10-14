Что будет с пенсиями жителей ОРДЛО, которые не заберут новые карты Ощадбанка до 1 января

Средства пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не смогли получить новые карты Ощадбанка вместо просроченных, будут оставаться на их счетах до получения новых карт. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в эфире «Радио Донбас.Реалии».



Он прокомментировал решение Ощадбанка не продлевать с 1 января 2022 года действие просроченных карт пенсионеров, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица.



По его словам, пенсии продолжат начислять, и деньги будут ожидать своих владельцев на их банковских счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и переоформить карточки.



«Никто не отменяет зачисления на счет человеку этих средств. А воспользоваться он сможет, когда придет и получит эту карточку. Как только гражданин получит новую карту, неважно, будет это в феврале или марте, он сможет воспользоваться своим банковским счетом, и туда с периодичностью будут зачисляться деньги», — сказал Замлинский.



Он отметил, что ближе к 1 января следует активизировать работу по идентификации пенсионеров-ВПЛ. «Ближе к этому времени нам надо провести активную работу по этой идентификации. Если человек более двух месяцев не пользуется карточкой, то понятно, что этот человек находится на временно оккупированной территории и не может длительное время покинуть место вынужденного проживания и приехать это сделать. Надо привлекать Красный Крест и другие гуманитарные организации», — отметил замминистра.

Ощадбанк в последний раз продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать во время карантина (до 31 декабря). Новые карты нужно будет забирать лично в отделениях банка в согласованное время.



При этом идентификация пенсионеров-ВПЛ отменена на время карантина и 30 дней после его завершения. После этого срока станет вопрос прохождения идентификации в отделениях банка или с помощью приложения «Дія».